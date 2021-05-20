ÇAYKUR'un zararına tuhaf açıklama

Türkiye Varlık Fonu'na devredilene kadar kârda olan, 2017'den bu yana ise 4 yılda toplam 2 milyar 106 milyon lira zarar eden Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), bu zararın gerekçesini “dış güçlere” bağladı.

Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan'ın haberine göre; ÇAYKUR, TBMM KİT Komisyonu'nda CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın yönelttiği “Neden bu kadar kötü bir mali tablonuz var ve neden her yıl zarar ediyorsunuz?” sorusuna yazılı cevap gönderdi. Cevapta “dış etkilere” değinilerek şu görüşler savunuldu:

“Elbette ki hiçbir zaman neticesinin zarar olacağı öngörüsüyle planlama ve hedefler koymuyoruz ancak yıl içi uygulamalarımızda çok değişken ve dışarıdan etkilere açık gerçekleşmeler olabiliyor. Stratejik planlamalarımızda ve bilanço hedeflemelerimizde her zaman üretici, pazar ve tüketici etrafında konumlanması gereken dengenin sağlanmasına yönelik çaba ve gayret içerisindeyiz.

Teşekkülümüzün kamusal gücü ve sosyal sorumlulukları ve buna paralel beklentiler, bölgenin özel şartları, çayın ülkemiz için stratejik ürün olması gibi özel şartlar gereği zaman zaman gerçekleşmelerde sapmalar olabilmektedir. Bu şartlara rağmen kârlı bilançolar açıklamak için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz.”

'Günde 250 milyon bardak çay içilirken...'

TBMM KİT Komisyonu Üyesi ve CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Sözcü'ye yaptığı açıklamada, günde en az 250 milyon bardak çay içilen Türkiye'de ÇAYKUR'un zarar ettirilmesinin inanılması güç büyük bir başarı (!) olduğunu söyledi. Yavuzyılmaz, “Şimdi de zararın nedenini dış güçlere bağladılar. ÇAYKUR 2017'ye kadar kâr eden bir kurumdu. Türkiye Varlık Fonu'na devredildikten sonra yılda 657 milyon liraya kadar ulaşan zararı var. Bir yılda 3 genel müdür değişti. Zarar son 4 yılda 2 milyar lirayı geçti” diye konuştu.