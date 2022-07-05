Çaya bir zam daha

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (Çaykur) 16 Mayıs tarihinde çaya ortalama yüzde 43,71 zam yapmış, geçen hafta da çay fiyatları yüzde 2,5 arttırılmıştı. Peş peşe gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Bloomberg HT'nin haberine göre çaya bugün de yüzde 9,5 zam daha geldi.

Böylece çaya iki aydan daha az bir sürede toplam yüzde 61,3 zam yapılmış oldu. Sektör paydaşları, Temmuz ve Ağustos aylarında çaya yeni zamların gelebileceğini öne sürüyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs tarihinde 2022 yılı yaş çay taban alım fiyatını açıklamıştı. Yaş çayda geçen yıl 3,87 TL olan alım fiyatı yüzde 73 artışla 6 lira 70 kuruşa, kilogramda 13 kuruş olan destekleme primi de yüzde 130,8 artışla 30 kuruşa çıkarılarak fiyat 7 TL seviyesine yükseltilmişti.

Çay Üreticileri Meclisi Erdoğan'ın söz konusu açıklamalarına tepki göstererek “Yaş Çay taban fiyatının 9 TL olarak açıklanmasını isteyen üreticileri hiçe sayarak açıklanan bu fiyat, çay tarımını bitirmenin, özel sektörü korumanın yoludur” demişti.

