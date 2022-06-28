Çay üreticileri kanun teklifini protesto etti: 'Kendi bahçemizde sözleşmeli çiftçi olacağız'

Artvin Kemalpaşa’da çay üreticileri, AKP tarafından hazırlanan çay kanunu teklifini protesto etti.

ANKA'da yer alan habere göre, Kemalpaşa Sağlık Ocağı önünde toplanan çay üreticileri, üzerinde “Çay bizim, söz bizim. Emeğimizi özel sektöre teslim etmeyeceğiz” yazılı pankartla; Kemalpaşa Meydanı’na kadar alkışlar ve sloganlarla yürüdü.

Çay üreticisi Nurcan Altunkaya, Kemalpaşa Meydanı’nda şunları söyledi:

“Kota ve kontenjan uygulamaları ile özel sektöre mahkum ediliyoruz. Bunu bütün çay üreticileri, zaten yaşıyor. Eğer bu çay kanunu Meclis’te yasalaşırsa; çayın emekçisinden tutun fabrikasında çalışan işçisine, eksperine kadar; bütün üreticiler yoksulluğa daha çok mahkum edileceğiz. Çay Kanunu yasalaşırsa, kendi çay bahçemizde sözleşmeli çiftçi olarak çalışacağız. Çay Kanunu yasalaşırsa, çay fiyatını belirleyecek olanlar; bizleri yıllardır sömüren, emeğimizin karşılığını vermemek için bizimle savaş halinde olan özel sektörler belirleyecek.”

Çay üreticisi Saim Aydın ise şöyle konuştu:

“Et ve Süt Kurumu’nu sattılar, çiftçiyi bitirdiler, hayvancılığı bitirdiler. TEKEL’i sattılar, tütün üreticisini bitirdiler. Şeker fabrikalarını sattılar, pancar üreticilerini bitirdiler. Şimdi de ÇAYKUR’umuzu satıyorlar, çay üreticilerini bitirmek istiyorlar, bizleri bitirmek istiyorlar. Metin Lokumcu’nun dediği gibi çayımıza, emeğimize, suyumuza sahip çıkalım. Çünkü çay bizim çocuklarımızın okul harçlığı demektir. Çay bizim çocuklarımızın düğün masrafı demektir.”

Hopa Çay Kooperatifi Başkanı Harun Vayiç ise şunları söyledi:

“Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Biz bu çay yasasının bir gün karşımıza çıkacağını biliyorduk. Devasa kapitalist firmalar, bizim karşımızda durmaktadır. Ne olduğu belli olmayan, Çay Ulusal Konseyi… Bizim çay fiyatımızı onlar belirleyecek. Düşünebiliyor musunuz? Üreticiyi temsilen hiç kimse orada yok. Bizim sözümüz olmadan, bizim çay paramızı bu insanlar belirleyecek.”