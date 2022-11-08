Çavuşoğlu'ndan 'Uygur Türkleri' yanıtı: Başka dengeler var, bu bir acziyet değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün düzenlediği basın toplantısı sırasında Çin'in Sincan bölgesindeki politikalarına ilişkin gelen soruyu "Bu bir acziyet değil. Tek başımıza kalsak da Uygur Türklerini savunmaya devam edeceğiz" şeklinde yanıtladı.

Bakan, “Batılılar, Çin’e karşı bunu siyasi olarak kullanmak istiyordu. Bu konuda maalesef İslam dünyasında, maalesef Türk dünyasında da istediğimiz birliktelik yok. Bu konudaki tam istediklerimizi yapamamamızın sebebi de başka dengeler var. Bu bir acziyet değil. Tek başımıza kalsak da Uygur Türklerini savunmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.