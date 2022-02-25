Çavuşoğlu'ndan Ukrayna'daki Türklerin tahliye planı açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'da yaşanan gelişmelere ilişkin A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Durumu yakından takip ettiklerini dile getiren Çavuşoğlu, Türk vatandaşlarına öncelikle güvenli yerlerde kalma çağrısında bulundu. Ardından şunları kaydetti:

"Biz vatandaşlarımızın tahliyesiyle ilgili çalışmaları başından beri yaptık. Hazırız ama şu anda hava sahası kapalı. Biz şubatın başından itibaren bu hazırlıkları yapmaya başladık. Yine yanılmıyorsam 14 Şubat'tı, özellikle o bölgede yaşayan vatandaşlarımızı tek tek arayarak bu bölgeyi terk etmelerinde istedik."

Rusya'nın ayrılıkçı iki bölgenin bağımsızlığını tanımasının ardından vatandaşlara bölgeden çıkma uyarısının yinelendiğini aktaran Çavuşoğlu, Türk Hava Yolları'nın ek bir sefer koyduğunu ancak bu seferin sadece 4 biletin satılması nedeniyle iptal olduğunu kaydetti.

'THY'yle konuştuk, hazırlığımızı yaptık'

Çavuşoğlu, uçuşlarda boş koltukların bulunduğunu, özellikle öğrencilerin son ana kadar beklemek istediğini belirterek, "Biz bu iş ciddiye bindikten sonra hava sahası açıksa havadan nasıl tahliye edeceğimizi THY'yle de konuştuk. Daha önce pandemi ve Afganistan'dan tahliyeler zamanında olduğu gibi THY'yle konuştuk, hazırlığımızı yaptık" dedi.

Çavuşoğlu, karadan tahliye seçeneğinin de masada olduğunu vurgulayarak, "Durum sakinleştiği zaman vatandaşlarımızı kara yoluyla Moldova‘ya, Romanya’ya ve Polonya’ya götürebileceğiz. Deniz yolunda da, özellikle Odessa bölgesinde şu anda çatışmalar var. Deniz trafiği de şu an kapalı. Biz, deniz trafiği açılırsa, deniz yoluyla tahliye çalışması da feribot şirketlerimizle yaptık" ifadelerini kullandı.

'Vize ve PCR testi istenmeyecek'

Ukrayna'daki otobüs şirketleriyle kara yoluyla tahliye halinde anlaşmaların yapıldığını da kaydeden Çavuşoğlu, "Biraz önce bahsettiğim ülkelerle görüştük, o ülkeler bizim vatandaşlarımızdan vize istemeyecek, PCR testi ya da aşı sertifikası da istemeyecek" bilgisini paylaştı.