Çavuşoğlu'ndan Suriye açıklaması: 'Rejim gerçekçi davranırsa...'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda Bakanlığının 2023 yılı bütçesi üzerine konuştu.

Çavuşoğlu "Suriye rejimi ile istihbarat örgütleri aracılığı ile görüşüyoruz. Rejim gerçekçi davranırsa terörle mücadele, siyasi süreç ve Suriyelilerin geri dönüşleri konusunda birlikte çalışmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu "PKK/PYD/YPG’nin Suriye ve Irak’ta barınmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Kim ne derse desin, gereğini yapacağız. Muhataplarımıza şunu da söylüyoruz: ya 2019’da imzaladığınız anlaşmalara uyarsınız, ya da biz gereğini yaparız" diye konuştu.