Çavuşoğlu'ndan Sırbistan ve Kosova ile görüşme

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Sırbistan ve Kosova sınırındaki gerilim nedeniyle Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç ve Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla Schwarz ile bugün (31 Temmuz) ayrı ayrı birer telefon görüşmesi gerçekleştirdiği duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Bakan Çavuşoğlu muhataplarına, Türkiye’nin Balkanların barış ve istikrarına daima önem verdiğini, bölgede yeni gerilimler yaşanmasının kimsenin yararına olmadığını, sağduyunun hakim kılınması gerektiğini ve gerilimi azaltmak için üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu iletmiştir" denildi.