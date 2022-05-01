Çavuşoğlu'ndan Mısır'la görüşme açıklaması: 'Bakan düzeyinde de olabilir'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Latin Amerika turu dönüşü uçakta soruları yanıtladı.

Habertürk TV'den Sibel Erdem'in haberine göre Çavuşoğlu Mısır ile görüşmelerin bakan yardımcısı ya da bakan düzeyinde olabileceğini söyledi.

'Biraz yavaş ilerliyor'

Çavuşoğlu "Mısır ile süreç daha önce başladı ama biraz daha yavaş ilerliyor. Mesela BAE ile başladı ve çok hızlı devam etti. Aynı şekilde Bahreyn’le de öyle. Suudi Arabistan ile de başlayan bir süreç vardı bizlerin görüşmeleri oldu. Sonuçta, bu ilişkilerimizin normalleştirme stratejimizin bir parçası. Mısır da öyle. Bakan yardımcısı ve bakan düzeyinde de olabilir. Temaslarımızı artıracağız. Uluslararası platformlarda birbirimize karşı olmama prensibini uyguluyoruz" diye konuştu.

İsrail'e ziyaret

İsrail'e büyükelçi atanıp atanmayacağına ilişkin ise Çavuşoğlu "İsrail’e 25’inde gideceğiz. O ziyarette Dışişleri Bakanı ile oturup değerlendireceğiz, o zaman karar vereceğiz" dedi.

Brezilya Cumhurbaşkanı'ndan Moskova'ya ortak ziyaret teklifi

Rusya-Ukrayna savaşının Latin Amerika turunda nasıl gündeme geldiğine ilişkin soruya ise Çavuşoğlu'nun yanıtı "Bizim oynadığımız rolü büyük bir takdirle izlediklerini ve Türkiye’den başka kimsenin de bunu yapamayacağını dile getirdiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bunu yapabildiğini söylediler. Venezuela'nın Rusya ile arası iyi. Hem Brezilya hem Venezuela tarafı savaşın durması gerektiğini söyledi. Brezilya Cumhurbaşkanı, eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan da yarar görürse bazı önemli ülke liderleriyle beraber Moskova’ya ortak bir ziyaret düzenlemeye hazır olduğunu söyledi. Biz de sizin çabalarınıza katkı sağlamak isteriz dediler" şeklinde oldu.