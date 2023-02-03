Çavuşoğlu'ndan kapatılan konsolosluklara ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı Avrupa ülkelerinin İstanbul'da bulunan başkonsolosluklarını güvenlik gerekçesiyle kapatmasına ilişkin açıklamasında "Maksatlı olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Somut bir bilgi paylaşımı yok, istihbarat paylaşımı yok. Burada bu açıklamaların maksatlı olduğunu düşünüyoruz. Burada Türkiye istikrarsız, Türkiye'de terör tehdidi var imajı vermek istiyorlarsa, bu dostluğa da sığmaz, müttefikliğe de sığmaz. Bizim halkımız da bunun arkasında ne olduğunu çok iyi biliyor. Dün büyükelçilere verdiğimiz mesaj da budur."