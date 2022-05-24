Çavuşoğlu'ndan 'İsveç ve Finlandiya' açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temaslarda bulunmak için gittiği Filistin'de CNN Türk'ten Dicle Canova'nın sorularını cevapladı.

Bakan Çavuşoğlu Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusuna ilişkin yaptığı açıklamada iki ülkeden heyetlerin bugün akşam saatlerinde Ankara'ya geleceğini açıkladı.

Çavuşoğlu'nun açıklamasına göre yarın Türkiye, Finlandiya ve İsveç ortak bir masada bir araya gelecek. Çavuşoğlu, toplantıya ilişkin "Finlandiya ve İsveç'in heyet göndermek istedi, Cumhurbaşkanımız da 'Bizim her zaman önceliğimiz diplomasidir' diyerek bu teklifi kabul etti" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, "Ankara'daki heyet bugün kendi içinde bir değerlendirme yapacak. Bakan Çavuşoğlu taleplerimiz ne, PYD YPG nasıl bir örgüt, bunlara ilişkin belgeleri hazırlıyoruz. Savunma ile ilgili ambargoların kaldırılması taleplerimiz arasında olacak. Somut adımlar bekliyoruz temennilerle ilerleyemeyiz" dedi ve Türkiye'nin yazılı mutabakattan yana olduğunu ifade etti.

'NATO'yla dörtlü toplantı da olabilir'

Çavuşoğlu, NATO genel sekreterinin de katılacağı 4'lü bir toplantı da yapılabileceğini belirtti. Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den böyle bir teklif geldiğini söyledi.