Çavuşoğlu'ndan Erdoğan maketi ile poz

Malazgirt Meydan Muharebesi’nin 951. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında, Ağrı Belediyesi tarafından kurulan çadıra AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maketi koyuldu.
AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan tarafından sosyal medya üzerinden paylaşılan görsellerde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Erdoğan maketi ile poz verdiği görüldü.
Malazgirt zaferi etkinlikleri kapsamında Ahlat ovasında kurduğumuz belediye çadırımızı ziyaret eden dışişleri bakanımız Sayın @MevlutCavusoglu ‘na teşekkür ederiz Allah eksikliklerini vermesin pic.twitter.com/UBIWxL59S9— Savcı Sayan 🇹🇷 (@SavciSayan) August 25, 2022
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