Çavuşoğlu'ndan Erdoğan maketi ile poz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Malazgirt Meydan Muharebesi’nin 951. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında yapılan Erdoğan maketi ile poz verdi.

Haber Merkezi

Malazgirt Meydan Muharebesi’nin 951. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında, Ağrı Belediyesi tarafından kurulan çadıra AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maketi koyuldu.

AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan tarafından sosyal medya üzerinden paylaşılan görsellerde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Erdoğan maketi ile poz verdiği görüldü.


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