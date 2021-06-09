Çavuşoğlu'ndan Erdoğan-Biden görüşmesi öncesi açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Erdoğan-Biden görüşmesi öncesi TRT Haber özel yayınında açıklamalar yaptı.
Çavuşoğlu, "[ABD'nin] Sadece Libya ve Suriye meselesinde değil Akdeniz'den Karadeniz'e ve Kafkasya'ya kadar birçok alanda bizimle işbirliği yapma arzusunda olduğunu görüyoruz. İlla Patriot olması şart değil. ABD, Patriot konusunda garanti vermiyorsa diğer müttefiklerimizden de biz pekala hava savunma sistemi alabiliriz" diye konuştu.
Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: