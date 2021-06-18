Çavuşoğlu'ndan 'diplomasi' yorumu: Üç boyutlu renk cümbüşü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu diplomaside yaklaşımların gözden geçirilmesi gerektiğini savunarak "diplomasiyi siyah beyaz, ağır çekim, sessiz bir film gibi değil, üç boyutlu bir renk cümbüşü olarak görmek ve kurgulamak azmindeyiz" dedi.

Antalya Diplomasi Forumu'nun açılışında konuşan Çavuşoğlu dünyada devletler, milletler arası ilişkilerin en belirsiz dönemlerinden birinin yaşandığını belirterek "Güç dengelerinde sürekli bir değişim var. Devletler iş birliği yanında bir rekabet hatta mücadele halinde" dedi.

"2019'da temelini attığımız forum, gözlerini zorlu ama umutlu bir dünyaya açıyor" diyen Çavuşoğlu "Esasında devletler arası, milletler arası ilişkilerin en akışkan, en belirsiz dönemlerinden birini yaşıyoruz. Güç dengelerinde sürekli bir değişim var. Devletler iş birliği yanında bir rekabet hatta mücadele halinde" ifadelerini kullandı.

Dış politika aktörlerinin "paydaşları"nın çoğaldığını savunan Çavuşoğlu artık "sivil toplum, yardım ve düşünce kuruluşları, iş dünyası, medya, sanat ve bilim çevrelerinin" diplomasinin etkin oyuncuları olduğunu öne sürdü.

Yeni kavramın "yenilikçi diplomasi" olduğunu savunan Çavuşoğlu "bir yandan, dış politikanın yüzyıllardır kullanılan geleneksel yöntemlerini en etkin şekilde kullanıyoruz" ifadesini kullandığı konuşmasında "Diğer taraftan, Yeniden Asya, Dijital Diplomasi ve bugün bizi burada buluşturan Antalya Diplomasi Forumu girişimleriyle geleceğin etkin dış politika enstrümanlarını oluşturduk" dedi.

Antalya Diplomasi Forumu'nun bu yılki başlığını 'Yenilikçi Diplomasi: Yeni Dönem, Yeni Yaklaşımlar' olarak belirlediklerini aktaran Çavuşoğlu "Yaklaşımlarımızı, enstrümanlarımızı, aktörlerimizi, girişimlerimizi, platformlarımızı gözden geçirmek zorundayız. Gerektiğinde bunları yenilemeye ve çeşitlendirmeye mecburuz. Bu yüzden diplomasiyi siyah beyaz, ağır çekim, sessiz bir film gibi değil, üç boyutlu bir renk cümbüşü olarak görmek ve kurgulamak azmindeyiz. Dış politika ve diplomasi durağan değil, dinamik bir siyaset alanıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızdan öğrendiğimiz de budur" diye konuştu.