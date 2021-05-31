Çavuşoğlu’na ‘Yıldırım’ soruları: Hangi sıfatla resmi görüşmelere dahil edildi?

Deva Partili Mustafa Yeneroğlu, Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’ın Venezuela ziyaretini Meclis gündemine taşıdı. Yeneroğlu, Mevlüt Çavuşoğlu’na “Büyükelçiliğimiz Yıldırım’ı hangi sıfatına istinaden karşılamış ve resmi görüşmelere dâhil etmiştir?” diye sordu.

Yeneroğlu, verdiği önergede şu hatırlatmayı yaptı:

“Eski Başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım, Türkiye-Venezuela Parlamentolar Arası Dostluk Grubu ve bazı YSK üyeleriyle beraber Venezuela’ya gitmiş ve burada Caracas Büyükelçiliği tarafından karşılanmış ve resmi ziyaretlerde bulunmuştur. Binali Yıldırım ise ilk olarak ‘Oğlum Venezuela’ya gitmiştir ve beraberinde koronavirüs ile mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi birtakım malzemeler götürüp dağıtmıştır’ açıklamasında bulunmuştur. Sonrasında ise oğlunun Venezuela’yı biraz meraktan biraz da iş adamı olarak yeni fırsatlar var mı diye sadece bir kez aralık ayında ziyaret ettiğini söylemiştir.”

Çavuşoğlu’na “Büyükelçiliğimiz Yıldırım’ı hangi sıfatına istinaden karşılamış ve resmi görüşmelere dâhil etmiştir?” diye soran Yeneroğlu, şu soruları yöneltti:

“Erkam Yıldırım, Venezuela’ya Türkiye-Venezuela Parlamentolar Arası Dostluk Grubu ve bazı YSK üyeleriyle beraber aynı uçakla mı gitmiştir?

Erkam Yıldırım, hangi sıfatla resmi ziyaretlere katılmış ve Caracas Büyükelçiliğimiz hangi sıfatına istinaden kendisini karşılamış ve resmi görüşmelere dâhil etmiştir?

Erkam Yıldırım, test kiti ve maske bağışında bulunmuşsa bu ürünler Türkiye Cumhuriyeti’ne ait uçakta mı taşınmıştır? Bağış yapıldığı iddia edilen tarihte Covid test kitinin Sağlık Bakanlığı’nın kontrolünde olduğu ve tıbbi maskelerin de ihracının bağış karşılığı ön izne tâbi olduğu göz önüne alındığında; coronavirüsle mücadelede kullanılan tıbbi malzemelerin diğer ülkelere bağışlanmasının usulü ve şartları nelerdir?

Erkam Yıldırım, Venezuela’ya iş adamı olarak yeni fırsatlar araştırmak için gitmişse Dışişleri Bakanlığı kendisine ticari faaliyetlerinde ve saha araştırmasında yardımcı olmuş mudur?”

Ne olmuştu?

Ülkücü mafya Sedat Peker, “Eski Başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’ın uyuşturucu güzergâhı kurmak için Venezuela’ya gittiğini iddia” ettmişti. Binali Yıldırım da “Oğlum Venezuela’ya maske ve test kiti yardımı götürdü” demişti.