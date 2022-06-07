Çavuşoğlu: Yunanistan ihlallerden vazgeçmezse Adaların egemenliği tartışılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Yunanistan'la yaşanan gerilime ilişkin konuşan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımızın Miçotakis'le görüşmesinin ardından Yunanistan'ın gerçekleştirdiği tavır şaşırtıcı değil. Yunanistan ile anlaşamadığımız konular yıllardır var. Yunanistan silahlandırılmama koşuluyla kendisi verilen Adaların statüsünü ihlal etmesi ve bunları gündeme getirdik. Biz bunu BM'ye ilettik, Yunanistan bu ihlallerden vazgeçmezse, bu Adaların egemenliği tartışılacak. Hukuki çerçevede yazdıklarımız durumu açıklıyor, buna cevap vermeli" dedi.