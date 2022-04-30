Çavuşoğlu Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir görüşme gerçekleştirdi. Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro’yla görüştük. İlişkilerimiz Cumhurbaşkanlarımızın dostluğu temelinde gelişiyor. Ortak İşbirliği Komisyonu üçüncü toplantısı sonrası turizm, balıkçılık, gençlik, eğitim, ticaret ve ekonomi alanlarında toplam yedi anlaşma imzaladık” ifadelerini kullandı.
Türkiye-Venezuela III. Ortak İşbirliği Komisyonu Kapanış Oturumu'nda yaptığı konuşmada Çavuşoğlu, “Venezuela’nın ihracatında Türkiye olarak 1. sıradayız” dedi.
'7 anlaşma ve bir de ortak bildiri imzaladık'
Venezuela ve Türkiye arasında çeşitli anlaşmaların imzalandığını da belirten Çavuşoğlu şöyle konuştu: