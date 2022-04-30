Çavuşoğlu Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir görüşme gerçekleştirdi. Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro’yla görüştük. İlişkilerimiz Cumhurbaşkanlarımızın dostluğu temelinde gelişiyor. Ortak İşbirliği Komisyonu üçüncü toplantısı sonrası turizm, balıkçılık, gençlik, eğitim, ticaret ve ekonomi alanlarında toplam yedi anlaşma imzaladık” ifadelerini kullandı.

Türkiye-Venezuela III. Ortak İşbirliği Komisyonu Kapanış Oturumu'nda yaptığı konuşmada Çavuşoğlu, “Venezuela’nın ihracatında Türkiye olarak 1. sıradayız” dedi.

'7 anlaşma ve bir de ortak bildiri imzaladık'

Venezuela ve Türkiye arasında çeşitli anlaşmaların imzalandığını da belirten Çavuşoğlu şöyle konuştu:

"Bugün 7 anlaşma ve bir de ortak bildiri imzaladık. Ayrıca müzakerelerinde ilerleme kaydettiğimiz yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması, sağlık, göç ve tarım alanlarındaki anlaşmaları cumhurbaşkanının Türkiye ziyaretinde imzalamak istiyoruz. İmzaladığımız anlaşmaların ve ele aldığımız konuların takibini yapmamız önem arz ediyor. Bu ziyaret ve toplantıların somut meyvelerini de yine birlikte çalışarak elde etmemiz gerekiyor. Aldığımız kararların takibini iyi yapacağız ve birlikte takip edeceğiz. Türkiye olarak ilgili kurumlarımızla birlikte biz üzerimize düşeni yapacağımızı söylemek isteriz. Son ziyaretimden bu yana sayın cumhurbaşkanı Venezuela’nın liderliğinizde gösterdiği güçlü gelişmeyi bizzat görmekten büyük bir memnuniyet duydum.

Aramızdaki mesafeye rağmen bugün Venezuela’nın ihracatında Türkiye olarak 1. sıradayız. Bizim de Venezuela’ya ihracatımız hızlı bir şekilde artıyor. Ama bu sene 1 buçuk milyar dolara ulaşacağımızı görüyoruz. İlk 3 aydaki rakamlara baktığımız zaman 1 buçuk milyara çok rahat bir şekilde ulaşacağız. Türk Hava Yolları (THY) haftada 7 seferle aramızda hava köprüsü kuruyor. THY ileriki süreçte uçuş sayısını artırmak istiyor ve bunun içinde planlama yapıyoruz. Maarif Vakfı 9 okulda 500’e yakın Venezuelalı öğrenciye eğitim veriyor. Ama biz bunu yeterli bulmuyoruz." (İHA)