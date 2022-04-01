Çavuşoğlu: Ukrayna'da 70 vatandaşımız var, onları da çıkarmaya çalışıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın kuruluşunun 140. yıl etkinliğinde gerçekleştirdiği konuşmada Ukrayna'daki Türk vatandaşları hakkında bilgi verdi.
Çavuşoğlu, “Ukrayna savaşında hâlâ 70 civarında vatandaşımız var. Bunların 30 tanesi Mariupol’da. Bugün onları da çıkarmaya çalışıyoruz. Uluslararası örgütlerle işbirliği yapıyoruz. İlk defa bir sessizlik ve geçici ateşkesten bahsediyoruz gerçek anlamda. İki ülke arasında ateşkesin tesis edilmesi ve kalıcı bir barışa doğru adım atılması konusunda çabalar kadar, insani konularda da Türkiye olarak çaba sarf ediyoruz” dedi.
"Son dönemde küresel ekonomi iki büyük krizle sarsıldı. Birincisi küresel salgın, diğeri Rusya-Ukrayna savaşı" diyen Çavuşoğlu, "En önemli sonucu küresel enflasyondaki artış. Bugün tüm dünyanın ortak sorunu bu maalesef. Almanya ve İngiltere’de 30 yılın, ABD’de 40 yılın en yüksek enflasyon rakamları gerçekleşti" şeklinde konuştu.
'Tüm dünya gibi biz de zorluklarla karşı karşıyayız'
Çavuşoğlu şunları söyledi: