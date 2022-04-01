Çavuşoğlu: Ukrayna'da 70 vatandaşımız var, onları da çıkarmaya çalışıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın kuruluşunun 140. yıl etkinliğinde gerçekleştirdiği konuşmada Ukrayna'daki Türk vatandaşları hakkında bilgi verdi.

Çavuşoğlu, “Ukrayna savaşında hâlâ 70 civarında vatandaşımız var. Bunların 30 tanesi Mariupol’da. Bugün onları da çıkarmaya çalışıyoruz. Uluslararası örgütlerle işbirliği yapıyoruz. İlk defa bir sessizlik ve geçici ateşkesten bahsediyoruz gerçek anlamda. İki ülke arasında ateşkesin tesis edilmesi ve kalıcı bir barışa doğru adım atılması konusunda çabalar kadar, insani konularda da Türkiye olarak çaba sarf ediyoruz” dedi.

"Son dönemde küresel ekonomi iki büyük krizle sarsıldı. Birincisi küresel salgın, diğeri Rusya-Ukrayna savaşı" diyen Çavuşoğlu, "En önemli sonucu küresel enflasyondaki artış. Bugün tüm dünyanın ortak sorunu bu maalesef. Almanya ve İngiltere’de 30 yılın, ABD’de 40 yılın en yüksek enflasyon rakamları gerçekleşti" şeklinde konuştu.

'Tüm dünya gibi biz de zorluklarla karşı karşıyayız'

Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Aşının bulunması ve pandeminin etkilerinin azalmasıyla, küresel büyüme tekrar başlamıştı. Tam bu sırada Rusya-Ukrayna savaşı patlak verdi. Rusya’ya uygulanan sert yaptırımlar dünya ekonomisinin büyüme tahminlerini de alt üst etti. Tüm dünya gibi biz de zorluklarla karşı karşıyayız. Ancak, bu zorlukları da yine Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde güçlü bir hükümet ve istikrarla aşacağız, aşıyoruz. Üretimle, ihracatla, hizmet sektörüyle, turizmle büyüyen bir ülkeyiz. Ülkemizi dış yatırımlar için bir cazibe merkezi haline getirdik. İktidarımız döneminde 2003-2020 arası ülkemize gelen dış yatırım miktarı 225 milyar dolar oldu. Bizden önceki 23 yılda toplam rakam yabancı sermaye sadece 15 milyar dolardı. Tüm zorluklara rağmen, geçen yıl yüzde 11 büyüdük. Bu rakam G20, AB ve OECD’de en yüksek oran. Cari işlemler açığını düşürdük. 2021’de cari açık yaklaşık 21 milyar dolar azaldı. Milli gelire oranı yüzde 1,9 oldu. 2021 yılında 2,1 milyon yeni istihdam sağladık. Bunları girişimci ve yatırımcılarımız sayesinde başardık. Toplam istihdam 29,9 milyon kişi oldu. Pandemi sırasında sağlık başta olmak üzere temel kamu hizmetlerini aksatmadan yürüttük. Çok ciddi bir sınamayla karşı karşıya tüm dünya." (İHA)