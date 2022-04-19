Çavuşoğlu: Ukrayna ve ismi garantörlükte geçen ülkelerle iletişimdeyiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Kanada ve İsveç'teki saldırılar hakkında konuşan Çavuşoğlu, "Ramazan ayında İslamofobik saldırıların artması tesadüf değil. Saldırının her türlüsüne karşı olmalıyız. Irkçı saldırıların her türlüsüne karşı olmamız, mücadeleyi birlikte sürdürmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, İsveç'te Kur'an yakılmasına ilişkin, "Kutsala saldırmanın ifade özgürlüğüyle bir bağı yok. Kınama açıklaması yapmayıp, mücadeleyiz sürdürmemiz lazım" dedi.

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna hattında diplomasi trafiğinin sürdüğünü belirten Çavuşoğlu, "Hangi tarafın teklifini diğer taraf kabul etti ya da etmedi bu detaylar üzerinde çalışıyoruz. Ukrayna garantör ülke istiyor, biz Türkiye olarak bir taraftan Ukrayna ve ismi garantörlükte geçen ülkelerle iletişimdeyiz" dedi.

Çavuşoğlu: "Garantörlük konusunda Ukrayna NATO'nun 5'inci maddesi gibi bir garantörlük istedi. Buna herkes karşı. Alternatif çözümler üretmek lazım" ifadelerini kullandı.