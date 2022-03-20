Çavuşoğlu: Taraflar temel konularda uzlaşmaya yakın

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşa ilişkin açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Yangını söndürmek için büyük bir çaba içindeyiz. Cumhurbaşkanımız ve bizler seferber olmuş durumdayız. Her iki tarafla konuşarak, önce insani ateşkes, sonra kalıcı ateşkes için çalışıyoruz. Taraflar bazı somut konular üzerinde müzakereleri sürdürüyor. Müzakere ekipleriyle de düzenli temaslarımız var. Tüm bu temaslarımızda tarafların temel konularda anlaşmaya yakın olduğunu görüyoruz” dedi.

AKP Antalya İl Danışma Meclis Toplantısı'nda konuşan Çavuşoğlu, “Türkiye’nin gücünü, küresel bir aktör olduğunu, uluslararası alanda oynadığı rolün önemini seven-sevmeyen herkes kabul ediyor. Bunun en son örneğini geçen hafta düzenlediğimiz Antalya Diplomasi Forumu’nda herkes gördü. 3 gün boyunca diplomasinin kalbi Antalya’da attı. 17 devlet ve hükümet başkanı, 80 bakan, 39 uluslararası teşkilat lideri ve temsilcisi foruma katıldı. 75 ülkeden katılımcıyı bir araya getirdik. Yani Dünya devletlerinin yüzde 40’ı Antalya’daydı. Cumhurbaşkanımız 11, ben 67 görüşme yaptık. Bakın bu tür faaliyetlere Davos ve Münih gibi merkezler ev sahipliği yapardı. Bugün artık bu haritada en merkezde Antalya da var. Uluslararası siyasetin geleceği burada konuşuluyor. Antalya Diplomasi Forumu’nda birçok muhatabımızdan Cumhurbaşkanımızın ve ülkemizin kendileri için nasıl bir model olduğunu duyduk; bununla gururlandık” dedi.

'Doğruya doğru yanlışa yanlış dedik'

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşa ilişkin konuşan Çavuşoğlu "Kuzeyimizdeki iki büyük komşumuzun savaşı tüm dünya gibi bizi de doğrudan etkiliyor. Biz bu krizin başından beri ilkeli bir tutum sergiledik. Eğilip bükülmeden doğruya doğru, yanlışa yanlış dedik. 2014’te Kırım’ın ilhakına en güçlü tepkiyi verdik. Cumhurbaşkanımız, Antalya Diplomasi Forumu’ndaki tarihi konuşmasında da söyledi, 'O zaman dünya gereken tepkiyi verseydi, bugün bunlar yaşanmazdı” ifadesini kullandı.

Rusya ile Türkiye’nin birçok alanda yakın ilişkisinin bulunduğunu kaydeden Çavuşoğlu konuşmasında “Ancak, bu ilişkiler hakkı hukuku savunmamıza engel olmadı. Suriye’de, Libya’da bunu yaşadık. İmkan olduğunda, Kafkaslar, Libya ve Suriye gibi zor dosyalarda çözüm için birlikte çalıştık, çalışıyoruz. Ukrayna’yla da çok yakın ilişkiler tesis ettik. Birbirimize kimlikle seyahat edecek kadar yakınlaştık. Bu iki komşumuz arasındaki gerginlik tırmanınca sıcak çatışma çıkmaması için büyük gayret gösterdik. Hatta savaştan bir gün önce Cumhurbaşkanımız, Putin’le görüştü. Maalesef, Rusya çağrıları dinlemedi ve bugünlere geldik. Rusya’nın saldırısını tüm dünyayla birlikte biz de eleştirdik. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm kuruluşlarda bu saldırıyı reddettik, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne güçlü destek verdik” ifadelerine yer verdi.

'Yangın söndürülmezse herkesi daha çok etkileyecek'

Ortada bir yangın olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Ve söndürülmezse bu yangın herkesi daha çok etkileyecek. Yangını söndürmek için büyük bir çaba içindeyiz. Cumhurbaşkanımız ve bizler seferber olmuş durumdayız. Her iki tarafla konuşarak, önce insani ateşkes, sonra kalıcı ateşkes için çalışıyoruz. Tarafları önce Antalya’da bir araya getirdik. Bu hafta da Rusya ve Ukrayna’da mevkidaşlarımla tekrar görüştüm. Taraflar bazı somut konular üzerinde müzakereleri sürdürüyor. Müzakere ekipleriyle de düzenli temaslarımız var. Tüm bu temaslarımızda, tarafların temel konularda anlaşmaya yakın olduğunu görüyoruz. Tabii, savaş devam ederken, siviller ölürken müzakere etmek zor. Yine de bir ivme yakalandı” dedi.

Ukrayna'nın tarafsızlık statüsü karşılığında güvenliğinin garanti edilmesini istediğini belirten Çavuşoğlu, “Güvenlik Konseyi Daimi Üyeleri (P5) ile Türkiye ve Almanya’nın da bu anlaşmanın garantörü olmasını istiyor. Bu da bize duyulan güvenin bir başka göstergesi. Cumhurbaşkanımız her iki liderle temaslarını sürdürüyor. Geçen gün yine görüştüler. Putin ve Zelenskiy’i bir araya getirme çabalarımız da devam ediyor. İnsani ateşkes için ayrıca çalışıyoruz. Birleşmiş Milletler, Kızılay, Kızılhaç gibi kuruluşları harekete geçirdik. Bu savaş şartlarında 15 binden fazla kardeşimizi ülkemize getirdik” açıklamasını yaptı.

'Oyunu da kuruyoruz, oynanan oyunları da bozuyoruz'

Türkiye’nin dünya diplomasi haritasında merkez konumunda bulunduğunu savunan Çavuşoğlu, “Bunu da cumhurbaşkanımızın liderliğine borçluyuz. Biz bu kutlu yola oyun kurucu olma iddiasıyla çıktık. Hamdolsun, oyunu da kuruyoruz, oynanan oyunları da bozuyoruz" dedi.

Çavuşoğlu "Yeri geldiğinde, Doğu Akdeniz’de, Suriye’de, Libya’da, sahaya indik, biz olmadan oyun kurulamayacağını gösterdik. Kendi hikayemizi yazarız, kimsenin senaryosunu oynamayız dedik. BM, AGİT ve İİT gibi en büyük uluslararası teşkilatlarda arabuluculuk dostlar grubunun eş başkanlığını yapıyoruz” dedi.

'Ecdadımız nasıl Osmanlı barışını seferden sefere giderek kurduysa...'

Çavuşoğlu, “Dünya barışı için samimi olarak çalışan, somut reform önerisinde bulunan tek lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Ecdadımız nasıl 'Pax Ottomana' denilen Osmanlı barışını, seferden sefere giderek kurduysa, biz de dünyada barış ve huzurun tesisi için diplomatik seferdeyiz” diye konuştu.