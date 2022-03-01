Çavuşoğlu: Taraf tutmak zorunda değiliz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus ve Ukrayna heyetinin müzakerelerine ilişkin olarak, "İlk toplantıdan netice çıkmayacağını biliyorduk" yorumunda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye taraf tutmak zorunda değil, ilkesel tutum sergiliyoruz" açıklamasını da yaptı.

Habertürk canlı yayınına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'da gerginliğin sürekli arttığını belirterek, "Saldırıyla ilgili endişelerimiz artınca özellikle her iki ülke nezdinde de temaslarımız oldu. Bu saldırı başlamadan 1 gün önce sayın Cumhurbaşkanımız Putin'le görüşmüştü telefonla. İki lideri bir araya getirme düşüncesini iletmişti" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Rusya’nın Karadeniz filosuna kayıtlı olmayan bazı gemilerini Boğazlardan geçirme talebini geri çekmesini istediklerini, Moskova yönetiminin bunu kabul ettiğini söyledi.

