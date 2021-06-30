Çavuşoğlu: Montrö'nün Kanal İstanbul'a etkisi yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la Antalya'da görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu. Rusya'yla ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığını söyleyen Çavuşoğlu, Suriye, Libya, Afganistan ve Karabağ konularının gündeme geldiğini söyledi.

"Amacımız tüm bu ülkelerde istikrarın, huzurun ve barışın kalıcı olması" diyen Çavuşoğlu, "Özellikle Suriye'de siyasi bir süreç için, sahada sükunetin devamı için Rusya'yla birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kanal İstanbul'a ilişkin bir soruya cevap veren Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Bazen Türkiye'de de tartışmalar oluyor, dışarda da oluyor. Bu yeni açılacak kanalın, Kanal İstanbul'un Montrö Anlaşması'na bir etkisi var mı? Şunu net söylemek isterim ne Kanal İstanbul'un Montrö Anlaşması'na bir etkisi var ne de Montrö Anlaşması'nın Kanal İstanbul'a bir etkisi var."

Aşı sertifikasyonu tanınması Rusya'ya önerildi

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan gibi ülkelerle aşı sertifikasyonlarının karşılıklı tanınması anlaşması yaptığını belirterek, "Aşı sertifikasyonlarımızın karşılıklı olarak tanınması konusunda önerimizi bugünkü toplantıda mevkidaşım Sergey Lavrov'a ilettim." dedi..

Libya gündemi

Libya'da konusunda konuşan Çavuşoğlu, "Ülkenin siyasi birliği aynı zamanda toprak bütünlüğü hepimizin hemfikir olduğu bir öncelik. Hepimiz buna bağlıyız. Libya'da umarım her şey şu anda planladığı gibi devam eder ve gerçekleştirilecek bir seçimle herkesi kapsayacak bir yönetim kurulur, ülkede barış ve istikrar tekrar sağlam bir şekilde tesis edilir." dedi.