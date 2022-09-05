Çavuşoğlu: Macron'un açıklamaları talihsiz olmuştur

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ortak basın açıklaması düzenledi.

Fransa Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Afrika özelinde yaptığı "Türkiye, Rusya ve Çin'de, aktivizm, neo-kolonyal ve emperyalist ajandaları olan ve el altında Fransa düşmanlığı yapan ağlar var. Tek bir düşman var, Fransa. Bunda hepsi birleşiyor" açıklaması hakkında konuşan Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Macron’un açıklamaları talihsiz olmuştur. Türkiye olarak biz Afrika’da ya da başka bir yerde bir ülkeyi rakip olarak görmüyoruz. Herkesle iş birliği yapma arzusundayız. Yaptığımız açıklamalarda net ifadeler kullanıyoruz. 'Fransa’nın geçmişteki Afrika’daki sömürgeci anlayışı tutmadı, geçmişteki sömürgeci yaklaşımından ders almalılar' dedik. Fransa, aleyhine bir tutum varsa bunu Türkiye’de ya da başka ülkelerde aramaması gerekiyor. O ülkeleri Fransa’ya karşı kışkırttığımız için değil."

Macron'un söz konusu açıklaması hakkında konuşan Colonna ise "Bunun Türkiye ile ilgili olmadığını, başka bağlamda söylenmiş sözler olduğunu hatırlatmak isterim. Afrika kıtasında birçok ortak hedefimiz de var. Sayın Cumhurbaşkanı’nın söylediği yeni sömürgecilik ya da Türkiye ile ilgili değildir" dedi.

'Kalıcı bir ateşkese evrilmesini arzu ediyoruz'

Tahıl koridoruyla ilgili de açıklama bulunan Çavuşoğlu, "Tahıl sevkiyatının sorunsuz bir şekilde devam ettiğini söylemiştim. Gemilerin sayısı da her geçen gün artıyor. Bunun devam etmesini istiyoruz. Türkiye'den arkadaşlarımız BM ile sorunu hallediyorlar görüş ayrılığı olduğu zaman. Zaporijya Nükleer Santrali konusunda mutabakata varılırsa tüm bu adımların kalıcı bir ateşkese doğru evrilmesini arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.