Çavuşoğlu: Kıbrıs'ta hakça paylaşım için gerekli adımlar atılmalı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti kapsamında geldiği Kuzey Kıbrıs'ta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi.

Lefkoşa’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleştirilen ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.

Çavuşoğlu, daha sonra Tatar ile ortak basın toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu, "KKTC'nin hakça gelir paylaşımı konusundaki önerileri de masadadır. Kıbrıs Türk halkını azınlık olarak gören bu zihniyeti biz de artık yok sayıyoruz. Hakça paylaşım olmadan KKTC de ve Türkiye Cumhuriyeti de gerekli adımları da atacaktır" dedi.

Avrupa Birliği ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin gerekli adımları atması gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Tüm telkinlerimize rağmen Rum kesimi sismik araştırmalarına devam etti. Biz de sahaya inerek, sismik araştırma gemilerimizi sahaya sürdük" diye konuştu.

Ersin Tatar da, "Türkiye garantör ülkedir, tarihten gelen hakları vardır. Aynı zamanda bizim anavatanımızdır, bu bölgenin en büyük en güçlü ülkesidir" dedi.