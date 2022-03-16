Çavuşoğlu ile Lavrov Moskova'da ortak basın toplantısında konuştu

Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Tansiyonun düşürülmesi ve diplomasiye alan açılması konusunda üzerimize düşeni yaptık" açıklamasında bulundu.

Türkiye olarak tutumlarının net olduğunu aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Bu gidişata son verilmesi akan kan ve gözyaşının artık durdurulması lazım. Savaşların kazananı, barışın ise kaybedeni olmaz" diye konuştu.

Türkiye'nin dengeli, objektif, haktan ve hukukta yana tutumunu açıkça gösterdiğini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Her iki tarafla da ilişkileri iyi olan bir ülke olarak Rusya-Ukrayna arasında dürüst bir arabuluculuk ve kolaylaştırıcı rolümüzü tüm zorluklara rağmen sürdürdük. Sınama ve zorlanmaların olduğu dönemde diplomasi daha da önemli hale geliyor. Antalya'ya gelip üçlü görüşmeye katıldığınız için teşekkür ediyorum. ADF için verdiğiniz destek için ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, "Bu gidişata son verilmesi akan kan ve gözyaşının artık durdurulması lazım. Savaşların kazananı, barışın ise kaybedeni olmaz" görüşünü de dile getirdi.

'Dürüst bir arabuluculuk rolümüzü tüm zorluklara rağmen sürdürdük'

Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin, barışçıl şekilde sonuçlanması için çaba sarf ettiklerini belirten Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dürüst bir arabuluculuk rolümüzü tüm zorluklara rağmen sürdürdük. Bu doğrultuda Montrö Sözleşmesi'ni uygulayacağımızı açıkça söyledik. 4 tane Rus gemisinin geçmemesi yönündeki kararınızı memnuniyetle karşıladım. Bugüne kadar ikili ilişkilerimizin yanında bir sürü zor dosyada Rusya ile çalıştık. Bugün bu çalışmalarımız çerçevesinde bir masa etrafındayız. İkili ilişkilerimizin kapsamı çok geniş. Güveniniz için teşekkür ediyorum."

"Şu anda önemli olan Rusya ile Ukrayna'nın sonuç odaklı müzakerelere başlaması" diyen Çavuşoğlu "Müzakerelerde bir yakınlaşma sağlandığını biliyorum" ifadesini kullandı.

Lavrov: Ankara pragmatik bir çizgi izliyor, yaklaşımı son derece dengeli

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Ankara'nın Rusya karşıtı yaptırımlara dahil olmadığına dikkat çekerek "Ankara pragmatik bir çizgi izliyor. Yaklaşımı son derece dengeli" dedi.

Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Lavrov Türkiye'nin Ukrayna'daki durum konusunda yapıcı bir yaklaşım sergilediğini belirtti. Lavrov "Ankara pragmatik bir çizgi izliyor. Yaklaşımı son derece dengeli. ABD sömürgeleri tarafından Rusya'ya karşı uygulanan tek taraflı yaptırımlara katılmadı" dedi.

Çavuşoğlu ile kendisinin Türk ve Rus temsilcilerin sıkça görüşmesi gerektiği konusunda hemfikir olduğunu kaydeden Lavrov "Çok kısa süre önce, 10 Mart'ta Antalya'da bir görüşme yaptık. Bugünkü müzakereler, sık görüşmemiz ve başta derin değişiklikler yaşanan uluslararası durum olmak üzere ikili gündemdeki anahtar konularda 'saat ayarı' yapmamız gerektiğini doğruladı" ifadelerini kullandı.

"Harekatımızın hedefi Ukrayna'nın silahsızlandırılması ve faşist ideolojiden temizlenmesi" diyen Lavrov bir soru üzerine Çavuşoğlu'yla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy arasında bir görüşme organize edilmesini ele almadıklarını söyledi.

Lavrov ayrıca, "Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesini destekliyoruz ve kendi istikametimizde ortak çalışmalar yürütmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Mariupol'de mahsur kalanlar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mariupol'de mahsur kalan Türk vatandaşları hakkında, "Mariupol'de ciddi sıkıntımız var. Çatışmalar devam ettiği için tahliye çok riskli. Her iki tarafla da görüşüyoruz" dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya baştan beri bu tarz konularda yardımcı olmaya çalıştı ama her şey bize bağlı değil" dedi. Lavrov, "Mariupol'de askerlerimiz koridor açıyor. Ukrayna tarafı biz vatandaşlarımızı Rusya'ya bırakmayacağız diyor. Çıkmak isteyenlere güvenlik sağlayamayız diyorlar. Mariupol ne yazık ki radikallerin elinde. Yabancıları da böylece esir alıyorlar" dedi.

Lavrov ayrıca "Ukrayna uluslararası hukuku ihlal ediyor. Batı görmüyor. Batı, Donbass'ta sivillerin yaşadıklarını görmezden geldi" dedi.