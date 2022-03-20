Çavuşoğlu: Hem Rusya hem Ukrayna'nın pozisyonlarında yakınlaşma var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna görüşmelerinin gidişatına dair Hürriyet'in genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan'a konuştu.

Çavuşoğlu, "Önemli konularda, kritik konularda her iki tarafın pozisyonlarında da bir yakınlaşma var. Özellikle ilk dört maddede hemen hemen anlaştıklarını görüyoruz. Bazı konularda kararın liderler düzeyinde verilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, acil bir ateşkes kararı verilip verilemeyeceğini ilişkin soruya, "Eğer taraflar mevcut pozisyonlarından geri adım atmazlarsa ateşkes için umutlu olduğumuzu söyleyebiliriz. Liderler arasında açık kanallar var. Bu artık biliniyor" yanıtını verdi.

Çavuşoğlu, "Barış olacaksa, anlaşma olacaksa mutlaka bir araya gelecekler. Bu olasılığı dışlamıyorlar. Bir araya gelmeleri konusunda olumsuz bir tutumları yok" diye konuştu.

Üçlü toplantı yapma isteklerinin olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Bu iki liderin isteğiyle olur. Antalya’daki toplantının üçlü toplantı şeklinde gerçekleşmesi, iki tarafın da talebiyle olmuştu" dedi.