Çavuşoğlu: Hem Kuleba hem Lavrov ile mesajlaştık, üst düzey görüşme gerçekleşebilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin arabuluculuk rolüyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, "Burada önemli bir mesafe kat edildi. Sonuçta ciddi konuları kim müzakere edecek; Dışişleri Bakanları bir araya gelecek daha sonra liderler bir araya gelecek. Biz Dışişleri Bakanları'nın bir araya gelmesi için çalışıyoruz. Hem Kuleba hem Lavrov ile mesajlaştık. Kesin bir tarih vermemiz mümkün değil ama 1-2 hafta içinde daha üst düzeyde bir görüşmenin olabileceğini söylemişlerdi" dedi.

Ayrıca Çavuşoğlu, Putin'in Türkiye'ye gelebileceğini söyledi.