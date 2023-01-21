Çavuşoğlu: Geniş bir coğrafyada 'arabuluculuk' denilince Türkiye akla geliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "dünyada arabuluculuk denilince akla Türkiye'nin geldiğini" belirterek "Dünyanın her yerinde gücümüz, ayak izimiz var. Güçlü bir marka olduk, güçlü bir ülke olduk, küresel bir aktör olduk. Uluslararası sistemin değişimi, dönüşümü konusunda da sadece sloganla değil fikirler ortaya koyarak, daha adil bir dünya için çalışıyoruz" dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otelde konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye'nin dünyada güçlü bir diplomasi trafiği yürüttüğünü" söyledi. Çavuşoğlu, dünyada 258 noktada konsolos bulunduğunu ve Şubat'ta bu sayının 260'a çıkacağını belirtti. "Ciddi bir diplomatik ağa sahip olduklarını" aktaran Çavuşoğlu, "dünyanın her bir noktasına ziyaretler gerçekleştirdiklerini ve bir ayda 4 kıtada faaliyet gösterebildiklerini" söyledi.

'Türkiye enerji diplomasisinde öne çıkıyor'

Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Geçen hafta Afrika'daydık. Şimdi ABD'den geliyoruz, 3 şehri ziyaret ettik. Türkiye'ye çok büyük bir ilgi var. Yılbaşında Brezilya'daydık. Türkiye'nin izlediği dış politikayla ilgili çok merak ettikleri var ama hepsinin ortak noktası, 'Bunları yaparsa Türkiye yapar, bunları ancak Recep Tayyip Erdoğan başarabiliyor' anlayışı var. Bundan bir ay önce ise Türkmenistan'daydık. Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan üçlü zirvesi. Bu savaştan sonra kuzey koridorun alternatif olarak çıkmasından sonra, doğu batı orta koridor Hazar geçişli Orta Asya'daki kardeş ülkeler ve Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye üzerinden geçen orta koridor hayati derecede önem kazandı. Enerji ve taşımacılık konusunda."

"Yurtdışından Türkiye'ye yapılan yatırım miktarının da 20 yılda ciddi şekilde arttığını" belirten Çavuşoğlu, "Biz iktidara gelmeden önce 15 milyar dolardı, şimdi biz bunu bir senede yapıyoruz. Eskiden 36 milyar dolar ihracatımız vardı, geçen sene 252 milyar dolar oldu" diye konuştu. Ayrıca ülkeye gelen turist sayısının da arttığını söyleyen Çavuşoğlu, geçen sene 51,5 milyon ziyaretçi geldiğini ve 46 milyar dolarlık gelir elde edildiğini bildirdi.

"Türkiye'nin bugün öne çıktığı alanlardan birinin enerji diplomasisi olduğunu" söyleyen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Millet şuna şaşırıyor, tüm dünya biliyor. Türkiye enerji üretmiyor, Türkiye yeni Karadeniz'de gaz rezervleri buldu, yeni yeni petrol kuyuları açmaya başladık, keşifler yapıyoruz ama halen büyük bir bölümünü ithal eden ülkeyiz. Nasıl oluyor da Türkiye enerjide en önemli aktör haline geliyor. Bu işte yıllardır izlediğimiz stratejik akılcı politikalar sayesinde. Şu anda dünyada herkesin derdi 'bu kışı enerji sıkıntısı çekerek mi geçireceğiz, yoksa sıkıntı olmadan mı geçireceğiz.' Avrupalıların şu anda merak ettiği soru bu değil mi? 'Hadi bu kışı geçirdik, gelecek kış ne yapacağız' diye en büyük endişe bu. Türkiye'de bu sene buna rağmen doğal gaz olup olmayacağı yönünde endişe duyan var mı? Doğruya doğru. Evet fiyatlar yükseldi, dünyanın her yerinde yükseldi. Rusya'dan aldığımızı gaz fiyatı aşağı yukarı üç katı geçti, dörde yaklaştı. Bunu yansıtmamız için devletimiz ilave tedbirler alıyor. Birçok ülke de umudunu bize ve Azerbaycan'a bağladı."

'Küresel aktör olduk'

"Bugün Türkiye'nin izlediği akılcı politikalarla güçlü bir ülke haline geldiğini" ifade eden Çavuşoğlu, barış için en önemli aktör konumunda bulunduğunu kaydetti. Rusya ile Ukrayna arasında, Suriye konusunda Türkiye'nin önemli bir rol üstlendiğine işaret eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Lakin Amerika'dan Venezuela'ya, Kolombiya'dan Filipinler'e kadar geniş bir coğrafyada 'arabuluculuk' denilince Türkiye akla geliyor. Bu, bir güvenin neticesidir. Bu sadece sizin ekonomik gücünüzle orantılı da değil ama ekonomik gücünüz de size önemli bir katkı sağlıyor. Bugün Türkiye, bizim etrafımızda dünyadaki çatışmaların yüzde 60'ı mevcut. Buna rağmen istikrarlıysa bu da izlediğimiz akıllı politikaların neticesindedir. Aynı şekilde Amerika'dan Afrika'ya kadar dünyanın her yerindeki açılımlarımız var, yeniden 'Asya' dedik, Asya'ya tekrar dönüşümüz var, köklerimiz orada bizim, o köklerin olduğu yere ekonominin güç merkezi kayıyorsa bizim de yeniden 'Asya' dememiz lazım. Asya'ya yeniden döndük ve yoğun çalışıyoruz. Dünyanın her yerinde gücümüz, ayak izimiz var. Güçlü bir marka olduk, güçlü bir ülke olduk, küresel bir aktör olduk. Uluslararası sistemin değişimi, dönüşümü konusunda da sadece sloganla değil fikirler ortaya koyarak daha adil bir dünya için çalışıyoruz." (AA)