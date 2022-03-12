Çavuşoğlu, Ermenistan Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile görüştü.

Yaklaşık 30 dakika süren görüşme sonrası iki bakan da açıklamalarda bulundu.

İki ülkenin özel temsilcisinin iki defa bir araya geldiğini söyleyen Çavuşoğlu, "İlişkilerimizi tam normalleştirmek için atılacak adımlar görüşüldü. Biz de üzerinden geçtik" dedi.

Çavuşoğlu, "Memnuniyetle söylemek isterim ki biz Kafkasya'da barış için çaba sarf ediyoruz. Türkiye ile Ermenistan arasında atılan adımlardan Azerbaycan da memnun. Azerbaycan da bu süreci destekliyor" diye konuştu.

Ararat Mirzoyan ise ilişkileri normalleştirmek için süreci koşulsuz olarak sürdüreceklerini ifade etti.