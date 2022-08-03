Çavuşoğlu Çin ve Rusya dışişleri bakanları ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kamboçya’nın başkenti Punom Pen’de 4'üncü ASEAN-Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katıldı.

Çavuşoğlu burada ikili temasları kapsamında Çinli Dışişleri Bakanı Vang Yi ile bir araya geldi. Görüşmede, Çin-Türkiye arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

'Uygur Türklerine ilişkin hassasiyetimizi aktardık'

Çavuşoğlu toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Uygur Türklerine ilişkin hassasiyetlerimizi aktardık” dedi.

Çavuşoğlu daha sonra Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile de bir araya geldi. Görüşmede, "Ukrayna tahılının güvenli sevkiyatı konusu ve bölgesel gelişmeler"in ele alındığı açıklandı.

4'üncü ASEAN-Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'nın açılışında konuşan Bakan Çavuşoğlu, Kamboçya ziyareti öncesi Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Türkiye-Özbekistan-Azerbaycan Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na katıldığını hatırlatarak, “Geçtiğimiz ay da Kazakistan ve Azerbaycan ile Bakü’de toplantı gerçekleştirdik. Orta Asya’daki kardeşlerimizle ulaştırma ve enerji bağlarımızı arttırıyoruz. Hep birlikte sürdürülebilir bir ulaştırma koridoru oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.

Türkiye ile ASEAN ortaklığının "aynı zamanda yeni küresel jeopolitik engellerle mücadele edebilmek için son derece büyük önem taşıdığını" söyleyen Çavuşoğlu tahıl sevkıyatı anlaşmasına da değindi, bu anlaşmanın müzakere zemini hazırlamasını umduklarını söyledi.

'Tahıl anlaşmasının müzakere zeminini hazırlamasını ümit ediyoruz'

Çavuşoğlu “Birleşmiş Milletler ile yoğun diplomatik çabalarımızla Ukrayna tahılının güvenli bir biçimde nakliyesinin sağlanması için bir anlaşmaya vardık. Birleşmiş Milletler, bu anlaşmanın küresel anlamda gıda piyasalarında güven artırıcı bir etkisi olacağına inanıyor. Aynı zamanda bu anlaşmanın bir müzakere zeminini de hazırlamasını ümit ediyoruz. Amacımız tabiki Ukrayna’daki savaşı sona erdirmek” ifadelerini kullandı.

Türkiye - ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı’nın kuruluşunun 5’inci yıl dönümü olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Yeni Asya stratejimiz ile birlikte biz aynı zamanda ASEAN’la angajmanımızı artırmaya çalışıyoruz. ASEAN’nın gerçekten hükümetimiz tarafından desteklendiğini ifade etmek istiyorum. Tüm Türk paydaşlar bu stratejiyi desteklemeye devam ediyor. Ben aslında bu aşamada işbirliğimizi bir sonraki ortaklık seviyesine getirmeye artık yaklaştığımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.