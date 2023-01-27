Çavuşoğlu: Avrupa'da İslam düşmanlığı durmuyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Danimarka'da Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği'nin ile bir caminin karşısında polis koruması altında Kuran yakılmasına tepki gösterdi.

Avrupa’da İslam düşmanlığının durmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa’da İslam düşmanlığı durmuyor! Alçak saldırılar yüce dinimiz İslam’ın ve Kutsal Kitabımızın kutsiyetini gölgeleyemez, ancak bunu yapanları ve buna izin verenleri alçaltır. Ekilmesine göz yumduğunuz nefret tohumları tüm toplumunuzu zehirleyecek."