Çavuşoğlu açıkladı: Ermenistan Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan'ın Antalya'daki diplomasi forumuna katılacağını açıkladı.

Haber Merkezi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'na Ermenistan'ın da katılacağını açıkladı.

Çavuşoğlu Antalya Diplomasi Forumu'na Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile Özel Temsilcisi Rubinyan'ın katılacağını duyurdu.

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