Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'na Ermenistan'ın da katılacağını açıkladı.
Çavuşoğlu Antalya Diplomasi Forumu'na Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile Özel Temsilcisi Rubinyan'ın katılacağını duyurdu.
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Haber Merkezi
İsmail Sarp Aykurt
Çavuşoğlu açıkladı: Ermenistan Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan'ın Antalya'daki diplomasi forumuna katılacağını açıkladı.
Haber Merkezi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'na Ermenistan'ın da katılacağını açıkladı.
Çavuşoğlu Antalya Diplomasi Forumu'na Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile Özel Temsilcisi Rubinyan'ın katılacağını duyurdu.