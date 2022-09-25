Çavuşoğlu: AB bizi dışlamasaydı dünyanın her yerinde alkışlanırdı

Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosluğu'nda ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarıyla buluşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "AB'ye de söylüyoruz, bizim bugüne kadar yaptıklarımızı ve yapıyor olduklarımızı AB ile yapsaydık, AB bizi dışlamasaydı bugün Avrupa Birliği küresel bir aktör olarak dünyanın her yerinde alkışlanırdı. Ama bu dar bakış, vizyon var ya 'siyasi çıkarlar' ve küçücük ülkeciklerin esiri olması AB'nin küresel aktör olmasını engelliyor." dedi.

Çavuşoğlu'nun konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

'Şimdi gübre ihracatı için çalışıyoruz'

"Tahıl krizinde oynadığımız rol, dünyada bir rahatlamaya yol açtı. 2008´den bu yana ilk defa tahıl fiyatları ciddi bir düşüş yaşadı. Yüzde 9 civarında bir düşüş yaşadı. New York'ta gördük ki en zengininden en fakirine kadar bu tahıl konusu herkes için birinci derecede önemli. BM kürsüsünden birçok lider ve konuşmacı Türkiye´ye teşekkür etti. Şimdi gübre ihracatının önündeki engelleri kaldırmak için İstanbul´daki koordinasyon merkezimizde BM ile çalışıyoruz. Her iki ülkenin de heyetleri var. Bazı çözüm yolları bulduk. Rusya´nın bu ürünleri yaptırım listesinde olmadığı için sigortacılık, hizmet ve özellikle ödeme konularındaki tereddütleri de gidermek için bir çalışma yapıyoruz.

'Cumhurbaşkanımızın temel hedefi Putin ve Zelenskiy'i bir araya getirmek'

"Sayın Cumhurbaşkanımızın temel hedefi Sayın Putin ile Sayın Zelenskiy'i bir araya getirmek. Bunun için de siyasi sürece dönülmesi adına güven arttırıcı adımlar da atılması gerekiyor. En son esir takası konusunda biz önemli bir rol oynadık. Sizler de takip etmişsinizdir. Şu anda 5 tane Ukraynalı Azov tugayının komutanı Türkiye´ye geldi. Karşılıklı isimler takas edildi, ama bunun devamı da olacak, çaba sarf ediyoruz. Zaporijya´da nükleer santral var, Çernobil´den çok daha büyük olan bir santral. Bir risk oluştu hemen Uluslararası Atom Enerji Ajansı (IAEA) ile Rusları İstanbul´da bir araya getirdik. Daha sonra IAEA´nın uzmanlarını Zaporijya´ya gönderdik. Şu anda teknik düzeyde de çalışmalar devam ediyor. Tüm bu alanlarda Türkiye üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor.

'Ermenistan'ın bu fırsatı değerlendirmesi gerekiyor'

Ermenistan'la ilişkileri normalleştirmek için özel temsilcilerimizi atadık. 'Viyana'yı, Moskova'yı boş verelim Türkiye ve Ermenistan'da buluşalım' dedik. Bazı jestler yaptık, hava sahamızı açtık. Doğrudan uçuşlar başladı. Hava taşımacılığı, ticaret başlıyor. Sonuçta bazı adımlar attık ama Ermenistan üzerindeki baskı sebebiyle henüz istediğimiz cesur adımları atamıyor. Özellikle Azerbaycan ile müzakere ettikleri konularda, cesaretlendirmek lazım. Maalesef belki sayısı azdır ama ABD'de de sesi çok çıkan bir grup, Ermeni grubu, bu normalleşmeye karşı. Türkiye ile de olan normalleşmeye karşı. Onların Ermenistan'a hiçbir katkısı yok. Hep nefret üzerine hareket ediyorlar ve Ermenistan'ın bölgede barış ve işbirliğine çok ihtiyacı var. Bugüne kadar izole yaşamış bir ülke. Ama bu fırsatında iyi değerlendirilmesi gerekiyor.

'ABD'den hassasiyet bekliyoruz'

PKK/PYD'ye maalesef Amerika, halen Suriye'de destek veriyor, onların bölücü gündemine destek veriyorlar aslında. Ama bu terör örgütü de son zamanlarda saldırılarını arttırdı. FETÖ'nün buradaki mevcudiyeti diğer taraftan KATSA yaptırımları bizleri rahatsız eden konular. Aslında bunların hepsi bizim için ulusal güvenlik meselesi. Müttefikimiz ABD'den bu konuda hassasiyet bekliyoruz. Bizim hassasiyetlerimizi anlamasını bekliyoruz. Tüm bunları New York'ta Blinken ile görüştük.

'AB bizi dışlamasaydı dünyanın her yerinde alkışlanırdı'

Dış politika alanlarımıza baktığımız zaman aslında Amerika'nın önceliklerine de baktığımız zaman, Amerika'nın öncelikli alanlarında en önemli aktörlerden birisi değil, en önemli aktör Türkiye. Dolayısıyla Amerika'nın da Türkiye'nin bu anlamda önemini işte 'tahıl anlaşması oldu, teşekkür ederim' deyip geçiştirmemesi lazım. AB'ye de söylüyoruz, bizim bugüne kadar yaptıklarımızı ve yapıyor olduklarımızı AB ile yapsaydık, AB bizi dışlamasaydı bugün Avrupa Birliği küresel bir aktör olarak dünyanın her yerinde alkışlanırdı. Ama bu dar bakış, vizyon var ya 'siyasi çıkarlar' ve küçücük ülkeciklerin esiri olması AB'nin küresel aktör olmasını engelliyor."