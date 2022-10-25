Çatışmalardan dolayı Uganda'ya sığınanların sayısı 20 bini aştı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) hükümet güçleriyle 23 Mart Hareketi (M23) arasında 21 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalar nedeniyle Uganda'ya sığınan KDC'lilerin sayısının 20 bine yükseldiği bildirildi.

Uganda Polis Sözcüsü Fred Enanga, KDC'nin Kuzey Kivu bölgesindeki çatışmalardan kaçan sivillerin sayısının giderek arttığını ifade etti. Enanga, "Yaklaşık 20 bin KDC'li Uganda'ya girdi. Sınırda güvenliği artırdık" açıklamasını yaptı.

Uganda'ya sığınanların çoğunluğunun, kadın ve çocuklardan oluştuğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden (UNHCR) dün yapılan açıklamada, bölgedeki çatışmaların yeniden şiddetlendiği, sivillerin gıda ve su gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için sınırı geçtikleri kaydedildi. (AA)