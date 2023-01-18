'Çatalca ve Silivri’deki tapu sorunları araştırılsın' önerisi, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

CHP’nin İstanbul’un Silivri ve Çatalca ilçelerinde yaşanan tapu sorunlarının araştırılması için verdiği önergenin öne alınması önerisi, TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP milletvekillerinin oyları ile reddedildi.

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, 2016 yılında yaklaşık 500 yıllık yerleşim yeri olan köylerdeki yurttaşlara rayiç bedel üzerinden tapu sözü verildiğini belirterek şunları kaydetti:

“Gel gelelim evdeki hesap çarşıya uymadı. Rayiç bedel işi uymadı. Bunlar, orman köylüsü, Türkiye’nin en yoksul köylüleri. Bunun üzerine 2019’da bir kanun daha çıktı. Denildi ki ‘Rayiç bedelin yarısı oranında bir bedel üzerinden satalım’. İlk kanunun çıktığı tarihten bu yana 6 yıl, ikinci kanunun çıktığı tarihten bu yana da yaklaşık 4 yıl geçmiş olmasına rağmen bu vatandaşlarımız, önemli ölçüde tapularını almamışlardır. Masa başında hazırlanan kanunlar vatandaşın derdini çözmeye yetmiyor.”

İYİP İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, bu ilçelerdeki mahallelerde yaşayan yurttaşların tapu sorununun çözülmediğini aktararak, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın iyi niyetten yoksun, acemice yürüttüğü konut projeleri ile de daha da çıkmaza girdi. Bölgedeki durumun anlaşılması için yaşlı bir köylümüzün söylediği o kadar değerlidir ki. Şöyle diyor ‘Dedemin dedesi bu köyde öldü, babam bu köyde öldü, dedem bu köyde öldü. Ben bu yaşa geldim, hâlâ tapumu alamadım. İstenen rayiç bedeller üzerinden de satın almam mümkün değil’” dedi.

HDP İstanbul Milletvekili Züheyla Gülüm ise, 145 yıldır yaşadıkları alanlarında halka ‘işgalci’ denildiğini söyleyerek, “145 yıldır bir yerde oturacaksınız, oralarda yaşamlarınızı sürdüreceksiniz, geçimlik kaynaklarınızı buralardan sağlayacaksınız, sonra birdenbire AKP iktidarı gelecek, 2016’da diyecek ki ‘Siz burada işgalcisiniz, buraların kiralarını ödemek zorundasınız’. Sonra yasalar çıkıyor ama bu yasaların hiçbiri çözüm üretmiyor” diye konuştu.

CHP’nin önerisi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. (ANKA)