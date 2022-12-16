Castillo: ABD büyükelçisi savunmasız halkıma karşı katliam emri verdi

Peru'da Kongre tarafından görevden azledildikten sonra tutuklanan eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'ya halkın destek gösterileri sürüyor. Hükümetse halka karşı askerleri sokaklara konuşlandırıyor.

Castillo’nun 7 Aralık'ta Kongre'de görevinden azledilip cezaevine gönderilmesinin ardından başlayan protesto gösterilerinde ölü sayısı 18'e çıktı, 426 kişi yaralandı.

Peru Yüksek Mahkemesi tarafından 18 ay "önleyici hapis cezası"na çarptırılan Pedro Castillo el yazısıyla yazdığı bir mesajla ABD'nin yeni hükümete verdiği talimata işaret etti.

Castillo'nun mesajı Twitter hesabından yayımlandı. Mesajda Castillo, ABD'nin Peru Büyükelçisi'nin Hükümet Sarayı'nı ziyaretinde halka karşı askerlerin sokağa konuşlandırılması ve katliam yapılması "talimatı" verdiğini belirtti.

Castillo mesajında şunları kaydetti:

"Yoldaşlar, dikkat! ABD büyükelçisinin Hükümet Sarayı'nı ziyareti ne boşunadır ne de ülkenin hayrınadır. Toplantıda askerlerin sokağa çıkarılması ve savunmasız halkımın katledilmesi ve yine başka şeylerin yanısıra Konga, Tai Maria ve diğerlerinden madenlerin çıkarılmasının önünün açılması için talimat verildi. Peru medyası bu konuda sadece sessiz kalmayacak aynı zamanda bunu kolayca reddedecek de."