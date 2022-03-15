CAS’tan Rusya’nın futbol kulüpleri için yaptığı itiraza ret

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Rusya’nın futbol takımlarının FIFA ve UEFA tarafından uluslararası organizasyonlardan men edilmesiyle ilgili yaptığı itirazı reddetti.

CAS’tan yapılan açıklamada, “Rusya’nın itiraz ettiği kararlar uygulanmaya devam edecek. Esasa varılana kadar Rusya ekipleri UEFA organizasyonlarında yer almayacak” ifadeleri kullanıldı.

Rusya’nın Ukrayna’ya askeri harekatının ardından UEFA, Rusya Milli Takımı’nı ve Rus ekiplerini organizasyonlarından men ettiğini açıklamıştı.

Rusya da “FIFA ve UEFA geçerli bir dayanak olmadan olmadan bu organizasyonların parçası olan ülkemiz takımlarının hakları ihlal ediliyor” diyerek CAS’a başvuracaklarını açıklamıştı.