Çarşı ve Genç Fenerbahçeliler'den açıklama

Süper Lig'in 8'inci haftasında Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi maç öncesinde alınan kararla sarı-lacivertli taraftarlar tribünde yer alamayacak. Bu kararın ardından önceki akşam Beşiktaş'ta Vodafone Park önüne giden satırlı bir grup, meşaleler yakarak yolu trafiğe kapattı. Grup, bir süre sonra stad önüne ulaşan başka bir grupla kavga etti.

Olayın ardından iki takımın taraftar gruplarından sükunet çağrısı geldi.

İlk açıklamayı Beşiktaş'ın Çarşı grubu Twitter'dan yaptı:

"Bu hafta sonu sahamızda karşılaşacağımız Fenerbahçe maçı öncesi bazı hadiseler cereyan etmiştir. Telafisi mümkün olmayan üzücü şeylerin yaşanmaması için taraflara telkin edilen 'Sükûnet Çağrısı’na katılıyor, 115 yıllık ebedi dostluğu ve ezeli rekabeti yaratanlara saygılarımızı yolluyoruz."

Hemen ardından Genç Fenerbahçeliler grubunun açıklaması geldi:

"Son günlerde Beşiktaş taraftarlarıyla yaşanan gergin olaylar kamuoyunun malumudur. Daha fazla kötü olay çıkmaması için taraflar sükunete davet fikrinde mutabık kalmıştır. Tüm üyelerimizi ve taraftarlarımızı bu çağrımıza sağduyulu davranmaya davet ediyoruz."