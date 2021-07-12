Çarşı davasında beraat kararı bozuldu

Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı üyelerinin yargılandığı davada mahkeme, Yargıtay'ın bozma kararına uyulmasına karar verildi.

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin yargılanan 35 kişi 2015'te beraat etti. Yargıtay'ın bozma kararının ardından bugün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşma görüldü.

DHA'nın haberine göre, sanıklar ve avukatları, mahkemenin eski kararında direnmesini ve bozma kararına uymamasını talep etti. Duruşmada Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bozma kararı okunduktan sonra sanık ve avukatlarına bozma kararına karşı beyanları soruldu.

Sanık Cem Yakışkan, Çarşı grubunun 40 yıllık bir taraftar grubu olduğunu belirterek "Bize bu suçlamaları yönelten hakim ve savcılar neredeler? Her zaman haksızlığın karşısında olduk ve olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Sanık Arda Mutlu Doğan, "Davayı açan savcı 'FETÖ'den kaçtı. Burada yargılanmamız garip geliyor" diyerek bozmaya uyulmamasını talep etti.

Cumhurbaşkanlığı avukatının katılma talebi kabul edildi

Sanık ve avukatlarının beyanlarının tamamlanmasının ardından duruşma savcısı, Yargıtay bozma kararına uyulmasını ve davanın Osman Kavala'nın da bulunduğu Gezi Parkı ana davasıyla birleştirilmesini talep etti.

Mahkeme, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bozma kararına uyulmasına hükmetti. Gelmeyen sanıkların zorla getirilmesine hükmeden heyet, Cumhurbaşkanlığı avukatının katılma talebinin de kabulüne karar verdi.

Davanın ana dava ile birleştirilmesi konusundaki karar ise celse arasında verileceği bildirildi. Duruşma, 8 Ekim tarihine bırakıldı.