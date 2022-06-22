Carrefoursa, Migros, BİM ve A101'e kötü haber: Talepleri reddedildi

Carrefoursa, Migros, BİM ve Savola Gıda'nın rekabeti ihlal gerekçesiyle verilen cezanın yürütülmesinin durdurulması talebi, Ankara 7. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.

Rekabet Kurumu; Migros, Carrefoursa ve BİM’in aleyhlerine aldığı karara karşı şirketlerin yürütmenin durdurulması istemiyle açtıkları davanın reddedildiğini duyurdu. Kurumdan yapılan açıklamada İdare Mahkemesinin ayrıca Savola Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin açtığı davada yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verdiği belirtildi.

Rekabet Kurulu, BİM Birleşik Mağazalar AŞ, CarrefourSA, Migros, Savola Gıda, ŞOK Marketler ve Yeni Mağazacılık AŞ'ye (A 101) haksız rekabet gerekçesiyle yaklaşık 2,7 milyar liralık idari para cezası kesmişti.

Cezanın kesilmesinin ardından şirketler hukuki süreci başlatmıştı.