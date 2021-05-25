Carrefour’da imzalanan toplu iş sözleşmesine işçilerden tepki

Türkiye’de yüzlerce mağazası bulunan, binlerce işçinin çalıştığı Carrefour mağazaları 2021 yılının başından bu yana Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri ile çalkalanıyor. Yetkili sendika Tez-Koop İş ile CarrefourSA yönetimi arasında 5 aydan fazla süredir yapılan görüşmeler geçtiğimiz günlerde işçilerin yeni haklar elde etmediği gibi, mevcut haklarının budandığı bir sözleşmenin imzalanması ile sona erdi.

Ne teklif edilmişti ne kabul edildi?

Sendikanın ücretlere %16 zam teklifinin ardından patronlar %12 oranında zam yapmayı önermiş ve pazarlık enflasyon oranlarının altından açılmıştı. Patronlar daha önceki TİS döneminde kazanılan yakacak, yol, tatil gibi ek ücretlere göz dikmiş; bu ücretleri yalnızca Carrefour mağazalarında geçen C-Club kartlara yatırmayı teklif etmişlerdi.

Uzunca süren görüşme döneminde işçilerden uzak, kapalı kapılar arkasında yapılan bu pazarlıktan patronlar karlı çıktı.

İmzalanan 3 yıllık sözleşme ile ücret zammı %15 olarak belirlenirken, yakacak yardımı gibi ek ücretlerin C-Club karta yatırılmasına karar verildi. İşçiler doğalgaz faturalarını Carrefour mağazalarında ödeyemeyeceği gibi, geriye kalan yan hakları da kullanılmaz hale getirildi.

Mobbing ve rotasyonun adı yok!

Carrefour mağazalarında Sabancı grubunun “zarar ettiğini” söylemesinin ardından mağazalarda artan satış baskısı ve mobbing sözleşmeye konu olmadı. İşçilere uygulanan, hakaret boyutuna kadar varan mobbingin önüne geçmeye çalışmayan sendikaya işçilerin tepkisi büyüyor.

Mağazalarda mobbinge “dayanıklı” işçilere uygulanan rotasyon yine sözleşmeye konu olmazken rotasyon tehtidi mağazalarda işçilerin sırtında bir sopa olmaya devam ediyor.

İşçiler mücadeleye hazırlanıyor

Sözleşme sürecinin başından bu yana fikirleri alınmayan, hakları üzerinde yapılan pazarlığa ortak edilmeyen işçiler sözleşmenin bir oldu bittiyle imzalanmasını kabul etmiyor. Mağazalarda örgütlenen işçiler haklarını almak adına birlikte hareket ediyor.