Çarpıcı Suriye iddiası: Bakanlar düzeyinde görüşme olabilir

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge Erdoğan Putin görüşmesine ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Çarpıcı bir iddiada bulundu.

Çekirge 'Putin’in önerisini anlatan harita' başlıklı yazısında “Sayın Putin Türkiye’ye yönelik adil bir yaklaşım sürdürüyor. Terörle mücadele noktasında her zaman yanımızda olacağını özellikle de ifade ediyor. Burada şunu bize ima ediyor: ‘Mümkün olduğunca bunları, rejimle birlikte çözme yolunu tercih ederseniz çok daha isabetli olur’ gibi bir yaklaşımı var.”

Peki Putin’in bize önerdiği “Suriye rejimi ile birlikte çözün” önerisi nasıl hayata geçecek?

Erdoğan’ın, Putin’e verdiği cevabı ise, dönüş yolunda uçakta olan Ankara Temsilcimiz Hande Fırat yine Erdoğan’ın ağzından şöyle özetliyor:

“Biz de diyoruz ki şu anda bizim istihbarat örgütümüz Suriye istihbaratıyla zaten bu konuları yürütüyor ama bütün mesele netice almak. Eğer istihbaratımız, Suriye istihbaratıyla bu çalışmayı yürütürken, buna rağmen hâlâ orada terör örgütleri fellik fellik at oynatıyorsa bu konuda bize destek vermeniz gerekiyor diyoruz.” ifadelerini kullandı.

Çekirge şöyle devam etti:

"Konu gelip iki ülke arasındaki görüşmelerin istihbarat seviyesinden daha yukarı çıkma ihtimaline dönüşebilir mi?

Eğer teröre karşı ciddi bir sonuç olacaksa...

Örneğin bakanlar düzeyinde de olsa bir temas kuvvetle muhtemeldir."