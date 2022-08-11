Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran ayı ödemeler dengesi verisini paylaştı. Buna göre, cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 269 milyon dolar artarak 3 milyar 458 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 32 milyar 667 milyon dolar oldu.
Cari denge 3,45 milyar dolar açık verdi
Cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 269 milyon dolar artarak 3 milyar 458 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Haber Merkezi