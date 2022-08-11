Cari denge 3,45 milyar dolar açık verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran ayı ödemeler dengesi verisini paylaştı. Buna göre, cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 269 milyon dolar artarak 3 milyar 458 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 32 milyar 667 milyon dolar oldu.