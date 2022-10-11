Cari açık dört yılın zirvesinde

Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı.

Buna göre, bir önceki yılın ağustos ayında 1 milyar 75 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabı, bu yıl ağustosta 3 milyar 112 milyar dolar açık verdi.

Yılın ilk 8 ayında cari açık geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 211 artarak 39 milyar 717 milyon dolara ulaştı.

Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 40 milyar 889 milyon doları oldu.

Cari işlemler açığı temmuzda ise bir önceki yılın aynı ayına göre 3,7 milyar dolar artışla 4,01 milyar dolara yükselmişti.