ÇANPAŞ'ta işçilerden habersiz toplu sözleşme imzalandı

Ankara Çankaya Belediyesi ÇANPAŞ AŞ'de çalışan temizlik, park ve bahçe ve güvenlik emekçileri, kendilerinden habersiz imzalanan toplu sözleşme nedeniyle tepkili.

İşçilerin taleplerini karşılamaktan uzak olan sözleşmenin imzalandığına ilişkin bilgi işçilerin örgütlü olduğu Genel-İş Sendikası'ndan değil, Çankaya Belediyesi'nden geldi. Edinilen bilgiye göre söz konusu sözleşmeye doğrudan Genel-İş Sendikası Genel Merkezi imzaladı.

Duruma tepki gösteren ve şartları kabul etmeyen işçiler, iş yerinin önünde bir araya geldi.

İşçiler sendikadan ve belediyeden sürece ilişkin açıklama bekliyor.