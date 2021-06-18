Canon işçilerine 'gülümseyerek işe gelme' zorunluluğu: Takip için yapay zeka kuruluyor

Financial Times'ın Perşembe günü bildirdiğine göre, Canon'un Çin'deki yan kuruluşu Canon Bilgi Teknolojisi, ofisine yalnızca gülümseyen çalışanların girmesine izin verecek şekilde programlanmış yapay zeka ile donatılmış kameralar kurdu.

"Gülümsemeyen" işçiler binayı kullanamayacak veya konferans odaları için rezervasyon yapamayacak.

İşyeri yönetim sisteminin bir parçası olan “gülümseme tanıma” teknolojisi, pandemi sonrası olumlu ve neşeli bir atmosferi teşvik etmenin özel bir yolu olarak sunuldu.

Yazılımın Pekin ofisinde kullanıldığı ve Singapur'da dağıtıldığı aktarıldı.

İşçileri gözetim araçlarına yapay zekanın kullanılması Amazon da dahil olmak üzere bir dizi büyük Batılı şirket tarafından da yaygın olarak kullanılıyor.