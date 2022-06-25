Canlı yayında 'Pınar Gültekin’in katiline verilen indirim doğru' dedi

Mahkemenin Pınar Gültekin’in katili Cemal Metin Avcı’ya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası verilmesinin tartışıldığı canlı yayında, hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen cezanın doğru olduğunu iddia etti. Şen'in ifadelerine canlı yayındaki konuklar ve moderatör Hülya Kepenek tepki gösterdi.

Habertürk'te yayınlanan Hülya Hökenek’in moderatörlüğünü yaptığı “Enine Boyuna” programında konuşan ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen’in “Cemal Metin Avcı’ya verilen haksız tahrik indirimi kararı doğru” sözü sonrası, moderatör Hülya Hökenek dahil tüm konuklar Ersan Şen’e tepki gösterdi.

“Bunun savunulacak bir yanı yok” diye seslenen Hökenek’e tepki gösteren Şen, “Hülya Hanım ne konuşuyorsun ya” diye çıkıştı.

Hökenek “Bir kadın yakılarak öldürülüyor, üzerine beton dökülüyor. Daha sonra adam çıkıp ben burada kokoreç pişirdim diyor. Hocam lütfen. Ben kabul etmiyorum” diye karşılık verdi.

Şen bunun üzerine “Sonuç kötü olursa olsun, orada karar veren hakimleri ve mahkemeyi yok göremezsin. Böyle bir hakkın var mı? Ondan sonra mahkemeye gidip nasıl adalet arayacaksın” dedi.