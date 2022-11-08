Canlı yayında küfür etmişti: AKP'li başkana ödül gibi ceza

İYİP Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar geçen yıl Eylül ayında konuk olarak katıldığı ERK Haber TV’de AKP'li Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i eleştirmişti. Programa telefonla bağlanan AKP’li Sekmen eleştirilerinin ardından Kırkpınar’a, "p….k" diyerek telefonu kapatmıştı.

Yaşanan olay üzerine Kırkpınar, Sekmen hakkında suç duyurusunda bulundu ve 1 milyon TL'lik tazminat davası açtı.

Halktv'den Ferit Demir'in haberine göre, Sekmen hakkında "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçundan dava açılırken, davayı gören mahkeme, Sekmen'e 4 bin 800 TL adli para cezası verilerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Kararın gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

"Sanığın suçtan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilmediği, program boyunca tarafların karşılıklı olarak eleştirilerde bulundukları, katılan tarafından sanığa yönelik eleştirilerin sanıkta hiddet yarattığının ve haksız tahrik içerdiğinin kabul edildiği, bu haliyle sanığın üzerine atılı suçu işlediği tüm dosya kapsamından anlaşılmıştır."

AKP'li Sekmen sadece 800 TL tazminat ödeyecek

Yaşanan son gelişmeyle ise İYİ Partili Kırkpınar'ın Sekmen hakkındaki suç duyurusuyla başlayan dava süreci 6 Ekim'de görülen duruşmayla karara bağlandı. Mahkeme, Sekmen'i 10 bin TL tazminat ödemeye mahkum etti.

Mahkemenin verdiği karar Kırkpınar'ın davayı kazandığını gösterdi ancak aynı zamanda Kırkpınar'ın ailesinin açtığı tazminat davası reddedildi. Mahkeme ailenin 9 bin 200 TL'lik vekalet bedelini ödemesine hükmetti. Böylelikle 10 bin TL tazminat ödemesi gereken Sekmen sadece 800 TL tazminat ödeyecek.

Mahkemenin verdiği karar sonrası açıklama yapan İYİP'li Kırkpınar alınan kararı "Her nedense şaşırmadığımız bir şekilde ilerleyen ve sonuçlanan süreçte verilen karar, vicdanlarda derin yaralar açmıştır. Siyasi bir partiyi ve o partinin genel başkanını temsil etmenin ötesinde; babalık, kocalık, dedelik, amcalık, dayılık vs. tüm sıfatlarımı ve o sıfatların muhataplarını rencide eden bu kelimeye karşı bu tip bir karar çıkması bizleri derinden üzmüştür" sözleriyle eleştirdi.