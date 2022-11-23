Twitch canlı yayın platformunda FPS oyunu oynarken depreme yakalanan gençlerin videosu sosyal medyada gündem oldu. Panik olan genç "Euzubillahimineşşeytanirracim" dedi.
Canlı yayında depreme yakalandılar
Canlı yayında depreme yakalandılar
Canlı yayında oyun oynarken depreme yakalanan gençlerin sosyal medyadaki videoları viral oldu.
Haber Merkezi
Twitch canlı yayın platformunda FPS oyunu oynarken depreme yakalanan gençlerin videosu sosyal medyada gündem oldu. Panik olan genç "Euzubillahimineşşeytanirracim" dedi.
Canlı yayında depreme yakalandılar