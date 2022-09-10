Bugün 10 Eylül, Türkiye'nin eski partisi Türkiye Komünist Partisi 102 yaşında.
TKP'nin "2023 Yeniden" sloganıyla üç büyük şehirde yapacağı etkinliklerin ilk ayağı olan İstanbul buluşmasını soL TV'den canlı izleyebilirsiniz.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Canlı Yayın | Türkiye Komünist Partisi 102 yaşında!
TKP'nin '2023 Yeniden' sloganıyla üç büyük şehirde yapacağı etkinliklerin ilk ayağı olan İstanbul buluşmasını soL TV'den canlı izleyebilirsiniz.
Haber Merkezi
Bugün 10 Eylül, Türkiye'nin eski partisi Türkiye Komünist Partisi 102 yaşında.
TKP'nin "2023 Yeniden" sloganıyla üç büyük şehirde yapacağı etkinliklerin ilk ayağı olan İstanbul buluşmasını soL TV'den canlı izleyebilirsiniz.