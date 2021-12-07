Canlı Yayın | Solda ittifak tartışmaları: Gerçek ne?

Bakış'ta bu hafta Kemal Okuyan'a soruları soL TV Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Kazbek ve tekstil işçileri soruyor.

"Solda İttifak Tartışmaları: Gerçek Ne?" başlığıyla yapılan programda ittifak başlığı, Millet İttifakı, AKP'deki erime, hayat pahalılığı ve emekçilerin durumuna ilişkin tablo masaya yatırıldı.

Programı izlemek için:

Kemal Okuyan'ın canlı yayındaki açıklamalarından başlıklar şöyle: